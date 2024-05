Una partita dai due volti, dalla concretezza alla fragilità in pochi minuti. Quanti rimpianti per la Cremonese che si fa rimontare due gol al Ceravolo di Catanzaro, rischiando addirittura il crollo negli ultimi minuti. Al doppio vantaggio firmato Tsadjout e Ciofani rispondono Biasci e Brignola per il 2 a 2 finale.

Dopo una prima fase di studio, sono i grigiorossi a rendersi pericolosi al 10’: Castagnetti stoppa e calcia di collo verso la porta di Fulignati, la palla sfiora il palo. E’ il preludio al gol dei ragazzi di Stroppa che arriva al 14’: lo schema su corner libera Vazquez che calcia, deviazione di Scognamillo che manda la palla sulla traversa, da dietro sbuca però Tsadjout che, a porta spalancata, la mette dentro, portando avanti i suoi. Da qui nasce una partita nervosa, senza grosse occasioni, fino al 40’ quando, su sviluppi di corner, Iemmello colpisce di testa a botta sicura, ma il muro grigiorosso davanti alla linea di porta respinge.

La seconda frazione parte col botto. Al 50’ la Cremo raddoppia: cross perfetto di Zanimacchia, Ciofani anticipa tutti sul primo palo di testa battendo Fulignati, siglando una rete da bomber di razza. Non passa neanche un minuto però che il Catanzaro la riapre immediatamente con Biasci che, dalla sinistra, calcia di prima con il destro, trovando l’angolo perfetto sotto all’incrocio. La Cremonese perde le misure e le sicurezze, infatti al 68’ i padroni di casa trovano il pari: Abrego perde il contrasto con Oliveri che mette in mezzo, sponda di Iemmello per Brignola che, a porta spalancata, la mette dentro e sigla il 2 a 2. I grigiorossi accusano il colpo e rischiano il tracollo all’ 81’ quando Donnarumma, tutto solo davanti a Saro, calcia a botta sicura, ma il portiere grigiorosso respinge miracolosamente con il piede. Gigantesca chance poco dopo ancora per Donnarumma che difende palla su Abrego, entra in area di rigore e calcia, colpendo il palo pieno a Saro battuto. All’89′ si riporta in zona pericolosa la Cremo: sterzata di Coda che spara col mancino da buona posizione, ma la sua conclusione è alta.

Il pareggio di Catanzaro lascia ancora tutto aperto, ma gli ultimi 40 minuti di gioco gettano preoccupazione sulla condizione fisica e mentale della Cremonese, crollata clamorosamente dopo il gol del doppio vantaggio. I grigiorossi si giocheranno tutto sabato, alle ore 20:30, allo Zini. Ricordiamo che in caso di parità, anche dopo i tempi supplementari, a superare il turno sarà la squadra che ha concluso il campionato nella miglior posizione, ossia i ragazzi di Stroppa.

