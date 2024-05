Daniel Ciofani, capitano della Cremonese, oggi in gol contro il Catanzaro, ha commentato, in esclusiva ai microfoni di Cremona1, la partita: “Ho saputo ieri di giocare, io sono a disposizione. In queste partite contano tanti fattori, io sono un giocatore esperto. Magari qualcuno si è meravigliato, io ero molto sereno e felice di giocare queste partite perché a me è rimasto poco nella carriera e queste sono partite che valgono tanto”.

Poi la descrizione del gol: “Mi sono nascosto e sono passato davanti sul primo palo, la palla ha preso una traiettoria imparabile. E’ stato un gran bel gol da attaccante”.

Un commento sulla rimonta subita: “Abbiamo sofferto l’emotività di queste partite, dopo il gol di Biasci lo stadio ha spinto, eravamo contro vento e ogni palla diventava insidiosa. E’ stato un risultato giusto, ora ci prepariamo al secondo tempo in casa nostra, davanti ai nostri tifosi. Continuiamo a rincorrere il nostro sogno, spingendo con quell’aspetto emotivo che ha permesso oggi al Catanzaro di recuperare una partita. Sappiamo che lo Zini ci spingerà per un sogno che deve diventare realtà. Ringraziamo tutti i tifosi che sono venuti fino a qua in un giorno infrasettimanale, giocando la sera, è stata una trasferta molto scomoda. Alla fine tornano a casa con un buon pareggio, ma è solo il primo tempo”.

Quali errori non dovrà commettere la Cremonese al ritorno: “Noi dovremo continuare a giocare con la nostra identità, i dettagli faranno la differenza. Dobbiamo essere dentro la partita con il cervello, come abbiamo fatto anche in alcuni momenti oggi. Una squadra forte riesce a uscire indenne da situazioni difficili”.

“Il mio obiettivo è quello di portare la Cremonese in alto – conclude DC9 – per me Cremona è una seconda casa e poter dare il mio apporto è una cosa impagabile, che possa essere tutta la partita o anche da fuori, sono felice di aver fatto un gol importante, conto di farne anche altri”.

© Riproduzione riservata