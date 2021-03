Con un’incidenza cumulativa settimanale di 251 casi ogni 100mila abitanti, la provincia di Cremona è tra le 30 in cui si rischia la chiusura totale delle scuole, a prescindere dalla fascia in cui è inserita. Emerge da un’elaborazione del Sole 24 Ore.

Insomma, se nel nuovo Dpcm, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, è previsto comunque la chiusura di tutte le scuole in fascia rossa, comprese primarie e asili nido, per le altre fasce ci sono condizioni che prevedono comunque la chiusura. Come appunto, il superamento dei 250 casi per 100mila abitanti. Ma anche laddove si sia ravvisata un’elevata circolazione di varianti, o in presenza di un peggioramento notevole del quadro epidemiologico.

Secondo i dati del ministero della salute, ad essere oltre la soglia dei 250 casi c’è appunto la provincia di Cremona, insieme ad altre 29: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Chieti, Como, Cremona, Forlì, Frosinone, Gorizia, Imperia, Lecco, Macerata, Mantova, Modena, Monza e Brianza, Napoli, Pescara, Pistoia, Prato, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Salerno, Siena, Trento, Udine, Verbano Cusio Ossola, Vercelli.