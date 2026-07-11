Cremonese, weekend di lavoro: l’obiettivo è avere Gerli già lunedì per le visite mediche

Weekend di lavoro in casa Cremonese. La società grigiorossa sta cercando in tutti i modi di chiudere con il Modena la trattativa per avere l’esperto centrocampista Fabio Gerli. La concorrenza è forte, ma il ds Botturi si è mosso bruciando tutti sul tempo, adottando un approccio più diretto e concreto. Per questo motivo si respira un cauto ottimismo in casa Cremonese sulla buona riuscita dell’affare.

Nella più rosea delle ipotesi, che è poi l’obiettivo che la dirigenza si è posta, Gerli potrebbe svolgere le visite mediche già lunedì, insieme a tutti gli altri calciatori grigiorossi, per potersi così presentare in campo già martedì, giorno del raduno e della prima sessione di allenamento, a disposizione di mister Marco Giampaolo.

Chi lunedì ci sarà di sicuro è Fellipe Jack, che sta rientrando da un periodo di ferie trascorse in Brasile, il suo Paese d’origine. Il giovane difensore centrale di proprietà del Como effettuerà anche lui le visite mediche per poi firmare con i grigiorossi.

Quindi, il lavoro degli uomini mercato della Cremonese durante questo fine settimana sarà decisivo per riuscire a regalare a Giampaolo già per il raduno di martedì tre nuovi acquisti: i già citati Gerli e Fellipe Jack, oltre a Berti, ufficializzato qualche giorno fa.

Intanto, inizia a muoversi qualcosa anche riguardo il mercato in uscita. Quello del Benevento per Sernicola è molto più di un semplice interessamento. Addirittura all’inizio della prossima settimana potrebbe già essere ufficializzato il trasferimento del terzino al club campano, neopromosso in Serie B. Per l’attaccante Tsadjout, rientrato dal prestito al Pescara, va registrato non solo l’interesse del Vicenza, ma anche quello dell’Ascoli, altri due club neopromossi in B. Felix Afena-Gyan si trasferirà all’estero, in Turchia oppure in Grecia, dove l’attaccante ha mercato. Rimane sempre vivo, infine, l’interessamento del Novara per il difensore Moretti, rientrato dal prestito all’Union Brescia.

© Riproduzione riservata