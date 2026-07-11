Nuovi agenti assunti, soltanto 189 destinati alla Lombardia

Egregio Direttore,

oggi il Governo Meloni ha annunciato l’assunzione di 3mila nuovi agenti di polizia di Stato. Di questi 189 sono destinati alla Lombardia. Facciamo due conti.

Secondo le fonti del Ministero degli Interni, tra il 2025 e il 2027 sono previsti 12mila pensionamenti. 4mila all’anno.

Significa che già queste 3mila assunzioni non coprono i pensionamenti. Ma veniamo alla Lombardia, a cui sono destinati 189 agenti. Cioè il 6,3 %! La Regione più popolosa d’Italia – 10 milioni di abitanti – riceve il minor numero di agenti! La Regione, la nostra Lombardia, che registra il rapporto tra forze dell’ordine (polizia di Stato e Carabinieri) più basso d’Italia: 207 agenti ogni 100mila abitanti! Ancora una volta l’ennesimo annuncio che non risponde ai bisogni di sicurezza delle nostre città e dei nostri territori. Soprattutto dei Lombardi!

Perché la sicurezza è un diritto che va garantito. Perché se una persona, soprattutto se donna, non si sente sicura a rientrare a casa di sera, è un problema a cui va dato risposta. Questo Governo non è in grado di darla, questa risposta. E il centrosinistra, che ha smesso di balbettare su questa questione, deve fare della sicurezza e della garanzia di questo diritto una battaglia seria!

Matteo Piloni, consigliere regionale Pd

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