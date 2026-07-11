Maltempo su Cremona, temporali intensi in arrivo: allerta arancione in Lombardia

Peggiorano le condizioni meteo sul Nord Italia. Per la tarda serata di sabato 11 luglio, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, con temporali anche di forte intensità attesi su gran parte delle regioni settentrionali. Per la Lombardia è stata inoltre diramata un’allerta arancione su alcuni settori della regione. Secondo le previsioni, l’arrivo di correnti di aria più fresca in quota favorirà lo sviluppo di fenomeni temporaleschi diffusi, localmente intensi. I temporali potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, raffiche di vento, grandinate locali e frequente attività elettrica.

L’avviso riguarda Piemonte, Lombardia, Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche.

Sulla base delle valutazioni effettuate, per la giornata di oggi è stata disposta l’allerta arancione su alcuni settori della Lombardia. Anche il territorio cremonese sarà interessato dal peggioramento, con possibili rovesci e temporali localmente intensi tra il pomeriggio e la serata. Si raccomanda quindi particolare prudenza negli spostamenti e nelle attività all’aperto, soprattutto in caso di fenomeni accompagnati da forti raffiche di vento o grandine.

Il Dipartimento della Protezione Civile continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione in raccordo con le strutture territoriali. Gli aggiornamenti sul quadro meteorologico e sui livelli di allerta sono consultabili sui canali ufficiali della Protezione Civile.

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