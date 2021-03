La Corsa Rosa torna sabato 17 e domenica 18 aprile. Ad annunciarlo è la Uisp sui propri canali social.

Un’edizione particolare, che tiene necessariamente conto delle normative anti-civid oltre che proprio della situazione legata alla pandemia.

Non ci sarà, dunque, un vero e proprio percorso, quanto piuttosto una serie di iniziative individuali a sostegno, come sempre, della solidarietà.

Il ricavato dal costo dell’iscrizione (8 euro) sarà infatti devoluto a LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori), sezione di Cremona.

L’iniziativa, per il 2021, consiste nell’indossare la maglietta della Corsa Rosa e correre o camminare dove si preferisce, caricando poi sui social la propria foto con l’hashtag #corsarosacremona2021.

Questo per quanti si erano già iscritti per il 2020. Per coloro che si volessero aggiungere, invece, bisogna chiamare il comitato UISP Cremona allo 0372451851 o inviando una mail all’indirizzo cremona@uisp.it comunicando nome, cognome e recapito telefonico.

Nell’occasione si potrà concordare il ritiro della T-Shirt secondo le misure anti-covid attualmente vigenti.