Nella giornata di ieri, 14 marzo e ultima domenica di pre-lockdown, grazie all’organizzazione di Michele Brignoli (referente di Pizzighettone della onlus Plastic Free) ha avuto luogo una passeggiata ecologica tra amici in zona fiume Serio.

Il risultato della giornata ammonta a 120kg di rifiuti, che sono stati prontamente differenziati, di cui diversi ingombranti.

“Non pensavamo – ha spiegato Brignoli – di trovare così tanti spazzatura anche perché, in paese, non c’è questa situazione ma basta uscire dal nucleo abitato che la storia cambia. Per fortuna che ho trovato tante persone disponibili ad aiutarmi in queste e nelle future uscite ambientali”.

“Ho ricevuto – ha concluso il referente del Borgo – anche il ringraziamento e un supporto a venire da parte dell’amministrazione comunale, e questo mi ha davvero fatto molto piacere. Prossimamente, appena la situazione lo permetterà, abbiamo in programma un appuntamento a metà aprile e uno più grande a fine maggio.”