Via oggi pomeriggio alle vaccinazioni nei locali di Fondazione Sospiro. Da oggi e almeno fino ad agosto nei pomeriggi dei giorni feriali, dalle 16 alle 19 verrà somministrato Astrazeneca al personale scolastico della zona casalasca e mantovano.

Personale sanitario di Fondazione e il presidente Scolari e i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Sospiro e dell’Associazione ‘Dal naso al cuore’ si sono dati appuntamento poco prima dell’apertura ufficiale dei locali di via Torti n.6 per una foto ricordo, prima di ripassare con il presidente Giovanni Scotti e il Direttore Generale Fabio Bertusi tutti i vari passaggi prima di arrivare alla somministrazione del vaccino. Presente per il primo turno il dottor Michele Accettura.