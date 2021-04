Un incontro per analizzare il piano di rilancio della Fiera di Cremona, per condividere linee di sviluppo e per definire linee di sostegno anche economico: questa la richiesta contenuta nella lettera inviata oggi all’assessore regionale Guidesi dal sindaco Gianluca Galimberti, insieme al Presidente della Camera di Commercio, Giandomenico Auricchio, al presidente della Provincia, Mirko Signoroni e al presidente della Fiera di Cremona, Roberto Biloni.

La necessità di un incontro per definire il piano pluriennale di sviluppo della Fiera di Cremona, peraltro, era stato stabilito durante il confronto sulla Fiera di Cremona della settimana scorsa con il presidente Fontana e con gli assessori Guidesi e Rolfi.

“Ancora il territorio è coeso e con Regione Lombardia la volontà è di lavorare perché si possa valorizzare la Fiera di Cremona come patrimonio anche regionale e italiano” commenta Galimberti.

