I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa sera poco dopo le 22 in via Alfeno Varo in seguito alla segnalazione di un principio di incendio nel sottotetto di un edificio al civico 4. Un forte odore di fumo è stato percepito dai residenti e anche a distanza di qualche isolato sono stati notati bagliori. Al momento non sono stati segnalati danni a persone.

