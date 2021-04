Lo ha svelato il vicepresidente Davide Borsatti nel corso della puntata di ‘Basket & co’ andata in onda questa sera su Cremona1: Giuseppe Poeta, capitano della Vanoli Cremona, resterà legato alla società biancoblù. Il rinnovo era già nell’aria, ma si attendeva la salvezza per poterlo ufficializzare. Il secondo nodo riguarda gli altri italiani, sarà quello il primo passo per programmare la prossima stagione, poi si lavorerà sul reparto stranieri.

“Ma adesso – ha spiegato Borsatti – vogliamo concentrarci sulla partita di domenica che potrà darci ancora una soddisfazione importante”.

