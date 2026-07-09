Cremonese, lunedì il rientro in Italia di Fellipe Jack per le visite mediche e la firma

Sarà lunedì prossimo il giorno di Fellipe Jack alla Cremonese. Per quella data, infatti, è previsto il rientro in Italia del giocatore, dopo un periodo di ferie trascorso in Brasile, il suo Paese d’origine.

La società grigiorossa in questi giorni, bruciando una folta concorrenza, è riuscita a trovare un accordo sia con il Como, società proprietaria del cartellino, sia con il difensore e il suo procuratore.

Chiaramente, prima della firma e dell’ufficializzazione, Fellipe Jack dovrà sottoporsi alle visite mediche di rito e superarle, una condizione basilare per la buona riuscita dell’affare.

Se tutto andrà per il meglio, martedì prossimo, giorno del raduno della nuova Cremonese, mister Giampaolo dovrebbe avere già a disposizione il centrale mancino classe 2006, che nella scorsa stagione ha maturato esperienza in Serie B, prima con la maglia dello Spezia e poi con quella del Catanzaro, fino alla finalissima dei playoff, persa contro il Monza.

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