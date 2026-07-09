Poste di Castelverde chiuse fino al 20 agosto: al via i lavori di riqualificazione e il progetto Polis

Poste chiuse a Castelverde per consentire una serie di interventi di riqualificazione dell’edificio che ospita l’ufficio postale. I lavori, programmati in collaborazione tra Comune e Poste Italiane, interesseranno sia la struttura sia i servizi destinati ai cittadini.

“L’edificio è di proprietà del Comune di Castelverde – spiega il sindaco Graziella Locci – e ci sono degli interventi importanti da fare. Abbiamo stanziato 60 mila euro per rifare completamente l’impianto elettrico e per sistemare alcuni punti dove c’è molta umidità. L’edificio è datato e si rende necessario un intervento importante per restituire un luogo salubre ai dipendenti e agli utenti di Poste Italiane.” I lavori comunali si intrecciano con il progetto Polis di Poste Italiane che prevede l’ammodernamento degli uffici e l’introduzione di nuovi servizi. “In contemporanea si inserisce il discorso Polis, con tempi ristretti perché si tratta di fondi del PNRR – continua il sindaco Locci – Si stanno facendo coincidere i due interventi di rinnovamento degli arredi, sistemazione e riorganizzazione degli spazi.”

Tra le novità previste c’è anche l’installazione di uno sportello Bancomat, che comporterà ulteriori modifiche nell’area esterna dell’ufficio. “A breve verrà installato anche uno sportello Bancomat di Poste Italiane, quindi verranno fatte ulteriori modifiche nella zona antistante allo sportello.” Durante il periodo di chiusura i cittadini non resteranno comunque senza servizio. Poste Italiane ha predisposto uno sportello dedicato presso l’ufficio del Boschetto. “Il servizio sarà garantito alle Poste del Boschetto – aggiunge il sindaco Locci – dove un operatore di Castelverde sarà presente. Ci sarà uno sportello dedicato a Castelverde. Ci scusiamo per il disagio, ma non possiamo fare diversamente.”

La chiusura è già scattata oggi e proseguirà per diverse settimane.

“L’ufficio postale – conclude il sindaco di Castelverde – resterà chiuso dal 9 luglio fino al 20 agosto, con una possibile proroga della chiusura. Verranno date informazioni in itinere e i cittadini potranno rivolgersi alle Poste del Boschetto, dove sarà attivo uno sportello dedicato a Castelverde con i nostri operatori.”

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