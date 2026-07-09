Bando per i distretti del Commercio: Cremona candida il progetto “Verde & Vetrine”

Prosegue l’impegno del Comune di Cremona per il sostegno al commercio locale, alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione del territorio. Su proposta dell’assessore al Commercio Luca Zanacchi, la Giunta ha approvato il progetto da candidare al nuovo bando di Regione Lombardia dedicato allo sviluppo dei Distretti Urbani del Commercio (Duc).

Nelle scorse settimane, infatti, i competenti uffici comunali lavorato intensamente per individuare la proposta progettuale più solida ed efficace poi condivisa con la Cabina di regia del Duc. Sfruttando l’opportunità offerta dal bando regionale, che prevede differenti linee di finanziamento per progetti “standard” e progetti “d’eccellenza”, il Comune ha strutturato una proposta di alto profilo denominata “Verde & Vetrine: un nuovo volto per il centro cittadino”, così da poter intervenire sui giardini “Giovanni Paolo II” di piazza Roma per riqualificare e valorizzare questo polmone verde del centro storico connettendolo con le vie dello shopping e la zona commerciale limitrofa.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 1.689.094,25 euro, per il quale è stato chiesto a Regione Lombardia il finanziamento massimo che può essere ottenuto per progetti di “eccellenza” pari a 520.000,00 euro.

Il centro storico si conferma così come l’ambito prioritario per per concentrare iniziative di sviluppo sistematiche. Attraverso questo bando regionale l’Amministrazione punta ad attrarre nuove risorse destinate alla riqualificazione di zone, garantendone vitalità e vivibilità. Questa attenzione alla qualità urbana è una condizione essenziale per sostenere il commercio al dettaglio e la città nel suo complesso.

Il bando prevede anche che l’Amministrazione metta a disposizione risorse di spesa corrente a favore dello sviluppo e l’avvio di nuove attività commerciali all’interno del Duc. Su questo fronte, nel caso al Comune di Cremona venisse riconosciuta l’eccellenza del progetto, l’impegno sarebbe di ulteriori 100.000,00 destinati a supporto delle realtà commerciali del Distretto, risorse queste che dovrebbe impiegare il Comune stesso e non coperte dal bando. Questa candidatura ha visto anche un importante lavoro di sinergia con tutti i Duc (Distretti Urbani del Commercio) e i Did (Distretti Diffusi di rilevanza Intercomunale) a livello provinciale.

“L’approvazione del progetto ‘Verde & Vetrine’ segna un passo decisivo a sostegno del commercio cittadino” dichiara l’assessore Luca Zanacchi. “La volontà dell’Amministrazione è di offrire strumenti concreti di agevolazione e incentivo alle imprese del nostro Distretto Urbano del Commercio. Grazie ad un significativo lavoro di progettazione svolto dagli uffici comunali, abbiamo delineato un piano ambizioso da quasi 1,7 milioni di euro. Riqualificare i giardini di piazza Roma non significa solo intervenire sul decoro pubblico, ma restituire alla città un’area vitale, capace di fare da volano per le attività di vicinato e rinsaldare il legame storico tra commercio e socialità urbana che rende unica Cremona”.

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