E’ iniziato l’allestimento del nuovo attracco per imbarcazioni da diporto sul lungo Po Europa. A realizzare l’infrastruttura sarà la ditta Calogero Vassallo di Favara (Agrigento), e verrà utilizzato in parte il contributo regionale di 400.000 euro, ottenuto dal Comune nell’ambito del progetto “Un Po per tutti – A bit of Po river for everyone”.

La nuova piattaforma, a pochi metri dagli ingressi delle società canottieri, servirà per incrementare lo sviluppo del turismo fluviale e rivitalizzare l’utilizzo della sponda prospiciente l’abitato di Cremona. Il progetto mira a integrare l’opera con le caratteristiche naturalistiche, paesaggistiche e sociali del luogo.

L’accosto fluviale sarà lungo 15 metri e largo 5 metri che avrà le seguenti funzioni: stazionamento e ormeggio delle imbarcazioni turistiche fluviali; possibilità di accedere a piedi, anche per i diversamente abili, per l’imbarco e lo sbarco; un piccolo prefabbricato con servizi igienici e ufficio biglietteria; una tettoia disposta per tutta l’area calpestabile dell’accosto; la sicurezza delle strutture nel caso di eventi di piena del fiume.

