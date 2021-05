Vasto incendio alla cascina Padana di Crotta d’Adda. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 15.30. Nonostante il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, accorsi con due mezzi, sono ingenti i danni alla struttura che di fatto è andata distrutta e che ospitava circa 37mila galline ovaiole, tutte morte. Ancora da capire le cause che hanno originato le fiamme anche se l’ipotesi più probabile sembra essere quella di un guasto all’impianto fotovoltaico. Il forte vento ha quindi alimentato l’incendio e in pochi minuti è andato tutto a fuoco, ma fortunatamente si è riuscito per tempo a spostare una cisterna di gasolio. Sul posto, oltre agli uomini del 115, anche i carabinieri della stazione di Pizzighettone.

