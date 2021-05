Sono 31 i nuovi casi Covid in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In Regione Lombardia, a fronte di 33.979 tamponi effettuati, sono 788 i nuovi positivi (2,3%). I guariti/dimessi sono 1.723, 30 le persone decedute.

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-25, attualmente ricoverati 454) e nei reparti (-112; 2556 gli attualmente ricoverati).

Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 6.946 nuovi casi di coronavirus su 286.428 tamponi effettuati (tra molecolari e antigenici), che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 4.123.230. I decessi sono stati 251, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 123.282. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.056, 102 in meno rispetto a ieri.

