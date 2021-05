Saranno celebrati, con l’assistenza delle Onoranze Funebri Mantovani, giovedì alle ore 10 in Duomo a Casalmaggiore i funerali di Daniele Tanzi, giovane classe 2002 assassinato a Parma e residente in via Formis. La salma, sottoposta lunedì mattina all’autopsia all’ospedale Maggiore di Parma, giungerà mercoledì alle ore 15 nella cattedrale casalese, dove sarà possibile fare visita, mentre alle 20.30 sarà recitato il Rosario in suffragio di Daniele. Il funerale sarà invece giovedì alle 10, come detto, dopo di che la salma di Daniele riposerà nel cimitero di Casalmaggiore.

Giovanni Gardani

© Riproduzione riservata