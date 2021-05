E’ stata sgominata la “Banda dei distributori”, che aveva messo a segno una serie di furti utilizzando ruspe e trattori, tra cui quello verificatosi alla Ip di Robecco d’Oglio, il 22 febbraio scorso. Ma a loro carico potrebbe esserci anche quello messo a segno nella notte tra il 21 e il 22 febbraio alla Keropetrol di San Daniele Po.

L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Pordenone, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo (S.C.O.) della Polizia di Stato e del Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia (S.C.I.P.), che hanno arrestato – con mandato di arresto europeo – tre rumeni considerati i membri di una banda transnazionale specializzata negli assalti con ruspe messi a segno in aree di servizio di tutto il Nord Italia (quattro le ordinanze di custodia cautelare, ma uno dei componenti della banda era morto nel mese di marzo, mentre fuggiva a un inseguimento, buttandosi nel fiume Isonzo).

Tra gennaio e aprile il gruppo criminale, secondo gli inquirenti, si sarebbe reso responsabile di numerosi colpi in diverse province lombarde, ma anche in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna. I malviventi agivano soprattutto di notte, utilizzando grossi mezzi per sradicare le colonnine dei self-service dei carburanti, in modo da sottrarne poi il contante all’interno.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giro di affari è di diverse decine di migliaia di euro. Il gruppo criminale aveva adottato un modus operandi ben collaufato: arrivavano in Italia soprattutto nei fine settimana, individuavano gli obiettivi, rubavano ruspe, trattori e auto, quindi mettevano a segno i colpi, abbandonavano i mezzi e tornavano all’estero, accompagnati da uno.

Le indagini hanno preso il via la notte del 17 febbraio, dopo un furto di questo tipo perpetrato in provincia di Pordenone. La banda ha lasciato dietro di se una scia di danneggiamenti e di auto rubate: sono state proprio queste a condurre gli investigatori sulla pista giusta, consentendo loro di identificare un 28enne rumeno, B.M. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere hanno riguardato lui e i suoi tre complici: B.M. 25enne, D.I.G. 24enne e S.M. 22enne, già tutti gravati, a vario titolo, da precedenti specifici e tratti in arresto per la commissione di precedenti analoghi assalti.

GLI EPISODI CREMONESI – Nella notte tra il 21 e 22 febbraio la banda entrò in azione alla Keropetrol di San Daniele Po, sfondando la porta di ingresso dei locali con un mezzo agricolo. Una volta all’interno,i malviventi forzarono il registratore di cassa e rubarono 400 euro che vi erano custoditi. I Carabinieri si erano messi subito sulle loro tracce, e avevano colto sul fatto la banda intenta poco dopo a perpetrare un secondo colpo, presso la Ip di Robecco d’Oglio. I criminali in questo caso si erano dati alla fuga, senza riuscire a rubare nulla.

Laura Bosio

