Ladri in azione, nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 maggio, al colorificio Guerreschi di via Degli Artigiani a Vescovato. La banda ha agito indisturbata e in pochissimi minuti. Alle 4 della notte, dopo aver forzato il cancello del passo carraio e poi la porta d’ingresso dell’attività commerciale, i malviventi hanno portato via vari articoli, tra cui materiale anche tecnologico per verniciare che era in esposizione. Per caricare la refurtiva hanno utilizzato un furgone, probabilmente asportando le targhe da un altro Fiat Ducato di una ditta vicino al colorificio. Il furto delle targhe è stato denunciato il 14, ma i carabinieri lo riconducono alle medesime circostanze. L’allarme del punto vendita era collegato al telefono del titolare. Si è attivato subito, ma quando il responsabile ha raggiunto il negozio non c’era più nessuno. Indagano i carabinieri del Radiomobile di Cremona.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata