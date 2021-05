Ultimo appuntamento con la “Musica del Monteverdi”, domenica 23 maggio (ore 11.00) nel Ridotto del Teatro Ponchielli. In scena un ensemble di 9 violoncelli per C3-ChiesaCellosCremona. Il progetto nato da un’idea della violoncellista Silvia Chiesa vede coinvolti alcuni tra i suoi migliori allievi per una mattinata di musica dedicata a Bach.

Debutta a Cremona il C3 – ChiesaCellosCremona. L’ensemble nato da un’idea di Silvia Chiesa, vede protagonisti sette dei suoi migliori allievi del Conservatorio Monteverdi. Concertista dalla carriera internazionale e apprezzata docente, Silvia Chiesa dividerà il palcoscenico con sette dei suoi allievi.

Il programma ruoterà intorno alle composizioni di J. S. Bach e comprenderà l’esecuzione della Ciaccona, in una versione per due celli, e il Concerto Brandeburghese n. 6 per 5 violoncelli. Verranno eseguite anche due Bachiana Brasileira, composizioni dedicate a Bach dal musicista brasiliano Heitor Villa Lobos. Le due Bachiane, n. 1 e n. 5, vedranno l’ensemble di violoncelli al completo: 8 violoncelli riempiranno di suono la sala e saranno accompagnati dal soprano Maria Babilua.

