Al via i lavori al parco Sartori tra via del Sale e via dei Classici a Cremona. Prende forma il progetto “Strada facendo”, presentato al Comune dalla Fiab Cremona, in collaborazione con il Lions Club International, per realizzare, nell’area verde adiacente all’asilo Navaroli un percorso ludico educativo di educazione stradale. Il progetto si propone di insegnare agli alunni dalle materne alle primarie, a vivere la strada in modo più sicuro e responsabile, come protagonisti del traffico, sia come pedoni, sia come ciclisti e futuri motociclisti o automobilisti.

La zona è stata interdetta alla cittadinanza e sono già state segnate sul terreno le aree interessate dal circuito che simula un contesto stradale, corredato da segnaletica orizzontale e verticale, con diversi spazi per la mobilità in parte esclusivi ed in parte condivisi. Diversi i soggetti che saranno coinvolti quando il progetto sarà operativo: il Comando della Polizia Municipale di Cremona e dei Comuni limitrofi, con lezioni frontali in ogni class e poi uscite guidate, i volontari di Fiab Cremona (in relazione ai progetti che verranno approvati dai vari plessi scolastici), insegnanti, genitori, un esperto di Pronto Soccorso. Potranno usufruire del circuito, su richiesta, le associazioni che svolgono attività strettamente legate alle finalità del progetto e associazioni che si occupano di disabilità che possono così disporre di uno spazio in totale sicurezza.

Eleonora Busi

© Riproduzione riservata