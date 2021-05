L’ultimo appuntamento con Cremona a Teatro vede in scena Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. L’appuntamento è per venerdì 28 maggio alle 20 con l’adattamento di Antonio Piccolo e la regia di Arturo Cirillo. Una commedia esilarante, che si spoglia delle vesti un pò grigie tipicamente romantiche per indossare quelle briose ed energiche in cui ironia e sarcasmo fungono da capisaldi della narrazione.

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO

di Jane Austen

adattamento teatrale di Antonio Piccolo

regia Arturo Cirillo

con Arturo Cirillo, Valentina Picello, Francesco Petruzzelli, Sabrina Scuccimarra, Rosario Giglio, Eleonora Pace, Giacomo Vigentini, Giulia Trippetta

scene Dario Gessati

costumi Gianluca Falaschi

luci Camilla Piccioni

musiche Francesco De Melis

prima versione teatrale italiana

Prezzi dei biglietti: platea/palchi € 30 -galleria € 26 – loggione € 22

L’accesso in sala è consentito solo con autodichiarazione Covid, disponibile sul sito del teatro e in biglietteria.

I biglietti sono nominativi e non cedibili.

