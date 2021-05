Carabinieri della Sezione Operativa Nor Cremona hanno tratto in arresto nella flagranza dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni e rifiuto di fornire le proprie generalità, un cittadino nigeriano 23enne, ospite in un centro di accoglienza, regolare sul territorio nazionale, poiché, nell’ambito dei servizi di rafforzamento di prevenzione e repressione degli assembramenti e dei comportamenti molesti, disposti dal prefetto Vito Danilo Gagliardi sono intervenuti nei giardini pubblici di via degli Orti Romani intorno alle 23.00. Sul posto, infatti, era in corso una lite tra cittadini stranieri di origine africana, verosimilmente alterati dall’assunzione di bevande alcoliche, che creavano disturbo ai residenti.

All’arrivo della pattuglia si sono dileguati mentre il 23enne è stato fermato. Inizialmente, durante il controllo, si è rifiutato di fornire le proprie generalità, per poi iniziare a spintonare più volte gli operatori, arrivando a mordere una mano ad uno dei militari dell’Arma e graffiando il secondo, per cui entrambi successivamente sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari per lievi lesioni. Il nigeriano, dopo essere stato immobilizzato, è stato accompagnato al Comando cittadino per le operazioni di identificazione e le formalità di rito, dichiarandolo poi in arresto. Arresto poi convalidato, con il 23enne che è stato condannato a un anno, quattro mesi e dieci giorni (pena sospesa).

© Riproduzione riservata