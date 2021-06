E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cremona un 35enne coinvolto giovedì verso le 21,30 in un brutto incidente accaduto sulla via Mantova, all’altezza del civico 54, nei pressi del cavalcavia. L’uomo viaggiava in sella ad una moto quando per cause da accertare si è scontrato con un altro motociclista, anch’egli rimasto ferito. L’impatto tra i due mezzi è stato molto violento. Sul posto sono accorse le ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti e trasferito in ospedale il 35enne, che versa in prognosi riservata. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della polizia locale. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i successivi accertamenti.

