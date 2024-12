Terminato il recupero della facciata di palazzo Magio Grasselli in corso XX Settembre, prossima sede del Conservatorio. I ponteggi erano stati montati a settembre. E’ una decorazione particolare quella che caratterizza il prospetto lungo la via, con una intonacatura che simula mattoni a vista.

Il palazzo, con lascito testamentario dell’ultimo erede Grasselli, è stato ereditato dal Comune e da lì c’è stata una corsa a recuperare denaro per sistemarlo. Dal 2016 sono iniziati gli interventi, necessariamente diluiti nel tempo visti gli importi richiesti.

Il maggiore finanziamento è arrivato nel 2021 da Fondazione Cariplo attraverso il bando dei progetti Emblematici Maggiori: 1,5 milioni di euro, a cui si sono aggiunti 800mila euro dal Ministero della Cultura in seguito alla partecipazione del Comune di Cremona all’Avviso “Fondo Cultura”, a cui l’ente locale ha aggiunto una quota arrivando quindi a circa 1 milione. In questo modo è stato reso possibile l’avanzamento del restauro delle superfici interne, delle carte da parati, dei pavimenti in legno e in cotto, dei serramenti interni.

L’allora vicesindaco Virgilio aveva partecipato a un altro bando che va a finanziare gli interventi di edilizia a favore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, con un finanziamento di un milione e 700 mila euro che coprirà tutte le spese per terminare i lavori di restauro. Già dal prossimo anno il palazzo potrebbe ospitare il conservatorio di Cremona.

Silvia Galli

