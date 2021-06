Vaccino Covid, report: prima dose a 91% over 80, vaccinati l’83%

Il 91,43% degli over 80 ha ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid mentre l’83,43% ha completato il ciclo vaccinale. E’ quanto emerge dal report settimanale della struttura commissariale all’emergenza, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. L’85% della fascia 70-79 anni ha ricevuto la prima dose mentre il 39,66% ha completato il ciclo vaccinale. Per quanto riguarda gli over 60, il 77% ha ricevuto la prima dose mentre il 32% ha completato il ciclo vaccinale.

Sono 4.118.762 i vaccini somministrati nell’ultima settimana per una media di quasi 590mila (588.394) dosi al giorno. Mentre sono 45.284.269 i vaccini distribuiti alle Regioni ad oggi, 5.161.610 in più rispetto alla scorsa settimana.

Il 59,54% del personale scolastico è stato vaccinato mentre la prima dose è stata ricevuta dall’83%. E’ quanto emerge dal report settimanale vaccini anti-covid della struttura commissariale all’emergenza, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo.

Riguardo poi al personale sanitario l’85,45% è stato vaccinato, ma la percentuale di chi ha ricevuta la prima somministrazione è pari al 97,06%. Infine gli ospiti delle Rsa vaccinati sono l’83,27% ma sale al 98,26% la percentuale di chi ha ricevuto la prima somministrazione.