Una serata da non perdere per il popolo del Komandante. “L’altra metà di Vasco” è un progetto musicale che offre un’esperienza unica per i fan di Vasco Rossi. L’appuntamento è a Brescia, al Teatro Sant’Afra (Vicolo Dell’Ortaglia 6) sabato 14 dicembre con un concerto che esplora e reinterpreta le canzoni del leggendario rocker italiano, mescolando la potenza della sua musica con l’emotività e la profondità del teatro. I protagonisti di questo progetto sono i membri del gruppo AMICIDALFREDO 2.0, tribute band che dal 2006 si esibisce con grande successo tra il cremonese e il bresciano. Per il progetto “L’altra metà di Vasco” alla band, di cui fanno già parte due stimati musicisti cremonesi, Francesco Lazzari e Tiziano Tancredi, si aggiunge la partecipazione straordinaria e voce narrante dell’attore di Cremona Massimiliano Pegorini.

In un viaggio sonoro e visivo che va oltre l’energia rock che tutti conosciamo, le canzoni di Vasco vengono rivisitate con arrangiamenti inediti, creando un affascinante connubio tra musica e narrazione. L’obiettivo è svelare “l’altra metà” della sua musica, quella meno esplorata ma altrettanto coinvolgente e ricca di sfumature.

Un’occasione imperdibile per riscoprire le sue canzoni in una veste sorprendente e emozionante, che ne esalta la versatilità e la profondità. Un’esperienza indimenticabile, dove la musica diventa racconto e ogni nota prende vita sul palco.

Nicoletta Tosato

