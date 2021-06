Verso il rinnovo del consiglio di amministrazione di Aem spa.

Il 7 giugno è scaduta la presentazione della candidature. Non ci sono novità sul fronte maggioranza che ha riconfermato l’attuale presidente Massimo Siboni e il consigliere facente parte della maggioranza Fiorella Lazzari, mentre il centrodestra non ha riconfermato Luca Grignani, Fratelli d’Italia, ma ha proposto la candidatura di Fabio Grassani ingegnere informatico, commissario della Lega, con anni di militanza nel partito.

Oltre ad essere stato per 5 anni consigliere comunale di minoranza a Castelverde, Grassani aveva già tentato la scalata ai vertici di Padania Acque. Il Cda di Aem, composto da tre membri, resterà in carica per i prossimi tre anni.

Un momento delicato questo, che riguarda il complesso passaggio della fusione dell’intero pacchetto di quote Lgh (dove Aem rappresenta poco più del 15%) ad A2A. Per questo la maggioranza ha ritenuto opportuno riconfermare i vertici che hanno lavorato in modo coerente con ottimi risultati.

Silvia Galli

