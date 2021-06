Iniziati questa mattina gli esami di maturità per i circa 1400 studenti delle scuole superiori cittadine, 2.785 quelli in tutta la provincia. Una sola prova, orale, in presenza, partendo da un elaborato scritto incentrato sulle materie che caratterizzano il corso di studi eventualmente da ampliare in maniera interdisciplinare.

Questo elaborato verrà valutato dalla Commissione d’esame e sarà il punto di partenza del solo ed unico colloquio orale. L’unico componente “esterno” a far parte delle commissioni, sarà il Presidente di Commissione, il resto dei professori sarà composto da “interni”.

Nelle foto di Francesco Sessa, i primi candidati all’esame di stato al liceo Manin.

