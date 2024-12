Festa dello Sport domenica pomeriggio alla società sportiva Stradivari, con la consegna dei riconoscienti agli atleti delle varie categorie che hanno fatto onore ai colori sociali. A fare gli onori di casa il presidente Massimo Ghezzi.

Per il settore Nuoto: premiato Scotti Andrea, Oro ai Global Games con Record del mondo nella Staffetta 4×200 Stile; 3 Ori ai Campionati Italiani estivi Assoluti; Oro ai Campionati Italiani Invernali di categoria.

Onori anche a Chiappa Sabrina: prima ed unica ragazza down convocata ai Virtus Global Games a Vichy, dove ha ottenuto la medaglia d’oro al valore sportivo e 4 Argenti individuali.

Per il Triathlon: Franzini Luca, con il punteggio di 70.3 Ironman Jesolo; Gallini Andrea Finale Ironman Hawaii Kona; Mangiarotti Marco Finale Ironman Hawaii Kona.

Calcio: Squadra Over 40

Bocce: Manfredini Gustavo/Rossi Giovanni – Trofeo Cral 3° Classificati

Mineri Claudio/Piazzi Eva – Trofeo Giovanni Gusmini 2° Classificati

Foroni Guerrino/Boccali Aldo – Trofeo Giovanni Gusmini 3° Classificati

Migliore Coppia 2024 Cat. C

Tennis: Squadra Femminile, vittoria per Il 4° Anno Consecutivo Tpra Gold

Padel: Squadra Blu Uomini arrivati alle Fasi Nazionali

Squadra Femminile Purple qualificata alle Regionali per la Woman’s Cup

Pickleball: Sara Galetti, Daria Magni, Riccardo Cappelli, qualificati alle fasi regionali.

Corso Ginnastica: Seghizzi Maria Teresa, Inzani Fulvia, Pelo’ Massimo, Bettoni Giorgio.

