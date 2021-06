Avviate la manutenzione e la messa in sicurezza delle aree verdi pubbliche. Da ieri sono iniziate le ispezioni periodiche sui giochi presenti nei giardini e parchi di competenza comunale per valutare lo stato delle attrezzature e stabilire di conseguenza gli interventi da realizzare. Queste ispezioni, rese possibili dopo l’avvenuto affidamento ad una ditta specializzata, verranno eseguite ogni mese in modo da garantire per l’intero anno un controllo puntuale dei giochi utilizzati dai bambini.

Per quanto riguarda il verde, dopo la gara europea per l’affidamento del servizio di manutenzione, gli addetti delle cooperative affidatarie dei lotti previsti dalla gara d’appalto, in base agli ordini servizio ricevuti da Aem S.p.A., hanno già iniziato i lavori che sono stati loro affidati. In particolare stanno già effettuando gli sfalci dell’erba e le potature delle siepi dei quattro lotti previsti. Tali interventi si concluderanno il 5 luglio prossimo e, successivamente, verranno ripetuti con cadenza periodica.

Già avviata nei giorni scorsi anche l’annaffiatura, che proseguirà sino a settembre, delle essenze presenti nelle fioriere e delle piante messe e delle piante più giovani. A breve saranno inoltre programmati anche i lavori di diserbo sulle piazze e marciapiedi sull’intero territorio comunale.

Infine, entro giugno, come già annunciato, si procederà all’abbattimento di piante che versano in precarie condizioni, inserite in classe D e pertanto pericolose per l’incolumità pubblica. Questo intervento viene fatto sulla scorta dei risultati delle analisi strumentali e visive (VTA) appositamente eseguite nei mesi scorsi sul patrimonio arboreo cittadino.

