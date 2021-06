Il quartiere di San Felice e San Savino ha ora un proprio logo. Si è infatti concluso, con la proclamazione del vincitore, il contest di disegno creativo Let’s Logo, aperto a tutti i ragazzi e le ragazze under 20 della città per la raccolta di disegni da utilizzare per la creazione di un logo per le attività realizzate a favore del quartiere.

Il premio della giuria, un ipad, è stato vinto da Matteo Moroni, mentre ad aggiudicarsi il premio del pubblico è stata Iris Zanicotti. Alla cerimonia di premiazione, tenutasi nel rispetto delle norme anti Covid negli spazi dell’Associazione La Zolla Onlus a San Savino, sono intervenuti il presidente del Comitato di Quartiere, Gianluca Pegori, che ha consegnato i premi, i membri della giuria che hanno illustrato i lavori pervenuti e la grafica Martina Regis che ha dato la sua disponibilità per trasporre in logo il disegno vincitore. Tutti i disegni sono stati stampati e potranno essere visionati, oltre che sulla pagina Instagram area_q14, anche nello spazio dedicato alle attività nel quartiere di prossima inaugurazione.

L’iniziativa, indetta nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana che sta interessando il quartiere di San Felice e San Savino, finanziato all’interno del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, visto oltre un decina di partecipanti tra gruppi di classi scolastiche e singoli ragazzi che hanno inviato la propria proposta per il logo.

Una giuria, composta sia da cittadini attivi nel quartiere che da figure di esperti nell’ambito della grafica, ha esaminato i disegni pervenuti decretando il vincitore il cui disegno ha costituito la base per la realizzazione del logo. Accanto al premio della giuria, è stato istituito anche un premio del pubblico, basato sui voti che tutti i cittadini hanno espresso dopo aver preso visione dei disegni pubblicati sulla pagina Instagram area_q14 gestita da un gruppo di ragazzi del quartiere.

Le attività promosse per il quartiere di San Felice e San Savino sono frutto del lavoro del tavolo di quartiere che periodicamente di ritrova e vede la partecipazione di figure professionali incaricate dall’Amministrazione e di soggetti attivi del quartiere. Nel mese di giugno è stata realizzata anche una giornata ecologica, denominata RifiutiAMO, per la raccolta dei rifiuti nel quartiere. L’iniziativa è stata promossa dallo stesso gruppo di ragazzi che ha ideato il contest per il logo in collaborazione con Legambiente e ha visto la partecipazione della cittadinanza.

Infine, anche quest’anno l’associazione La Zolla Onlus, insieme alla parrocchia di San Felice e San Savino organizzano nel mese di luglio il centro ricreativo estivo per i bambini del quartiere: si tratta di un importante servizio per le famiglie che si pone in continuità con il servizio di doposcuola offerto durante tutto l’anno come spazio sia per l’aiuto nei compiti che ricreativo, proseguito anche in modalità online durante i mesi di chiusura per la pandemia.

