Le vaccinazioni anti Covid erogate dalla ASST di Cremona al 16 giugno 2021 sono 174.012, mentre a Crema sono 91.822. Se si comprendono anche le 29.506 erogate in altre strutture, come Rsa e privati accreditati, il numero è di 295.340 in tutta la provincia di Cremona. A Cremona, i vaccinati con almeno una dose sono 102.668, mentre a Crema 86.572, dalla fascia di età compresa tra i 12 e i 19 anni e gli over 80. A Cremona la copertura vaccinale è del 58%, mentre a Crema è del 60%. Per quanto riguarda i vaccini, dopo lo stop di AstraZeneca, il numero più alto di somministrazioni, ovviamente, è quello con Pfizer: a Cremona ne sono state somministrate 127.986 dosi contro le 29.335 di AstraZeneca, mentre a Crema 65.975 con Pfizer e 17.959 con AstraZeneca.

