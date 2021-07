“Non sono venute meno le condizioni e le motivazioni di contingibilità e urgenza che avevano determinato l’ordinanza del 7 giugno”: lo si legge nell’ordinanza pubblicata dal sindaco Gianluca Galimberti che proroga fino al 31 luglio i divieti di utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro nei bar del centro compresi nel perimetro della movida, nonchè la vendita degli stessi attraverso i distributori automatici e infine la vendita nel supermercato Carrefour di via Sa. Tomaso, nelle fasce orarie serali e notturne.

Per i bar il divieto scatta dalle 20 alle 2 nel perimetro delle vie e piazze: del Comune, Largo Boccaccino, piazza S.A.M. Zaccaria, Via Solferino, Via Mercatello, Via Dei Gonfalonieri, piazza Della Pace, piazza Stradivari, Via Baldesio, Via Monteverdi, piazza Roma e Via Guarneri Del Gesù. Divieto dalle 19 alle 2 per tutti i distributori automatici con sede nella zona di particolare rilevanza urbanistica della città. Per il Carrefour infine il divieto scatta a partire dalle 21: in questo caso l’ordinanza specifica che sono le bevande alcoliche a favorire l’insorgere di fenomeni di devianza.

La decisione è stata presa sulla base delle valutazioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

© Riproduzione riservata