Si chiama “L’Expo Ideale” e il nome dell’esposizione di questi lavori rimanda a Hervé Tullet, artista, scrittore e illustratore francese, autore rilevante per il mondo della letteratura per l’infanzia. La scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia di Cremona ha dato vita sabato pomeriggio a quella che è stata ben di più di una mostra di disegni e dipinti dei bambini di fine anno (ed è l’unica scuola in provincia che abbraccia questo approccio artistico, educativo e filosofico). Si tratta di un invito per i bimbi, partito a inizio dell’anno scolastico, alla realizzazione di uno spazio sperimentale per esprimere la propria creatività con gesti, colori, fogli, colla, forme e linee. Una visione riconosciuta per accendere l’immaginazione e dare il via ad attività stimolanti e creative. Tullet diceva che “l’Expo Ideale è energia collettiva” e i bambini che sabato hanno animato il parco di Cascina Moreni ne sono stati l’espressione massima, circondati da un allestimento bello quanto impegnativo per tutte le maestre(guidate da Alessandra Piccioni) e lo staff della scuola. fban

