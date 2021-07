Il progetto Letture sul Po è nato nel 2020 dalla collaborazione e sinergia tra il Comune di Cremona, i Comuni del PLIS del Po e del Morbasco e la Rete Bibliotecaria di Cremona (RBC), al fine di realizzare una proposta

culturale e di intrattenimento che nonostante l’emergenza sanitaria in corso possa comunque riuscire toccare i vari territori situati lungo l’asta del Fiume Po.

Il grande successo riscosso dal progetto nel corso della scorsa estate ha portato il Settore Area Vasta, il Settore Cultura del Comune di Cremona e la Rete Bibliotecaria a ripercorrere l’esperienza con una nuova edizione 2021, organizzando un nuovo ciclo di incontri con la cittadinanza tramite le voci di attori e scrittori professionisti e gruppi di lettura, in una chiave innovativa, letteraria e teatrale.

Il filone narrativo, trainato dalla maestosa presenza del Po, è il realismo magico: la magia che corre lungo il territorio fluviale attraverso storie, voci, avventure, musica e cibo. Ma non solo, poiché anche il mondo

classico, del cinema e dei burattini si uniranno alla cornice. Un mix di ingredienti che abbiamo il pregio di aver riunito in una pratica brochure colorata con le tonalità del tramonto e che desideriamo vi accompagni

durante un’altra estate. Estate che, nonostante una pandemia ormai entrata a far parte delle nostre vite, ci richiama verso il mondo esterno, fuori dalla porta di casa.

CREMONA – ARENA GIARDINO

QUANDO: Martedì 13 luglio ore 21:30

DOVE: Arena Giardino, Parco Ugo Tognazzi, viale Po, Cremona

Proiezione del film “Ricordi di vita sul Po” di Franco Dolci con letture dai suoi libri a cura di

Alberto Branca.

SAN DANIELE PO

QUANDO: Venerdì 23 luglio ore 21:30

DOVE: Attracco di Isola Pescaroli, San Daniele Po

“La storia del Barbatuss” – L’uomo nero, l’omo selvatico, lo zio materno. Presentazione del libro di

e con Agostino Melega.

STAGNO LOMBARDO

QUANDO: Giovedì 19 agosto ore 20:00

DOVE: Ristorante Lido Ariston Sales, frazione Brancere di Stagno Lombardo

“Come si cucinano gli animali fantastici”. Cena con piatti tipici in compagnia dei narratori della

pianura. Racconti gastronomici di Teofilo Folengo, Plàtina, Ugo Tognazzi e tanti altri, narrati da

Alberto Branca e Massimiliano Grazioli, con Nicholas Forlani alla fisarmonica.

• Necessaria la prenotazione al 0372-57032

GERRE DE’ CAPRIOLI

QUANDO: Giovedì 26 agosto ore 21:30

DOVE: Parco del PLIS, Gerre de’ Caprioli

“La strada del bosco” – Storie e racconti fantastici con incontri straordinari. Un viaggio

avventuroso nel parco del PLIS. Percorso narrativo tra alberi e zanzare con l’arrivo in un teatro di

paglia accompagnati da Alberto Branca, Francesca Grisenti e Massimiliano Grazioli.

• Prenotazione obbligatoria al 0372-452322 con possibilità di replica nei giorni successivi

QUANDO: Domenica 29 agosto ore 6:38

DOVE: Parco del PLIS, Gerre de’ Caprioli

“Nessun dorma – L’alba sul Po” . Salutiamo il sole nascente con musiche e letture

BONEMERSE

QUANDO: Giovedì 2 settembre ore 21:30

DOVE: Cascina Farisengo, Bonemerse

“La Madonna del Po e altre storie” – Superstizione e devozione lungo il Grande Fiume. Testi di

Guido Conti, Giovannino Guareschi, Roberto Barbolini e ricordi di storie locali raccontati da

Alberto Branca e Massimiliano Grazioli.

SESTO ED UNITI

QUANDO: Sabato 4 settembre ore 21:00

DOVE: Sala Consiliare del Comune, Sesto ed Uniti

“Morimondo” – Liberamente tratta dal libro di Paolo Rumiz. Performance video/musicale di

Massimiliano Pegorini (voce narrante) e Angela Alessi (viola).

SPINADESCO

QUANDO: Domenica 5 settembre ore 21:30

DOVE: Piazza Soyons, Spinadesco

“La legera” – tratto dal libro di Danilo Montaldi. In collaborazione con l’associazione “Dal Po al

Rodano” ed in collegamento con Soyons (Ardeche – France), città gemellata. Storie di personaggi

straordinari raccontate da Alberto Branca e Francesca Grisenti.

CREMONA – GITA SUL FIUME PO

QUANDO: Mercoledì 8 settembre ore 18:30

DOVE: Partenza dall’attracco di Cremona

“Il realismo magico nasce sul Po”. Gita in barca sul Grande Fiume in compagnia di Guido Conti

(scrittore) e Alberto Branca (attore).

CASTELVERDE

QUANDO: Giovedì 9 settembre ore 21:30

DOVE: Piazza del Comune, Castelverde

“Il Grande Fiume Po tra realtà e magia”. Presentazione del libro di Guido Conti con l’autore e

Alberto Branca. Alla fisarmonica Nicholas Forlani.

CREMONA – COLONIE PADANE

QUANDO: Venerdì 10 settembre ore 21:30

DOVE: Parco Colonie Padane, via del Sale 60, Cremona

“La musica dei fiumi”. Racconti di corsi d’acqua dal Mississipi al Po (Mark Twain, Hemingway,

Guareschi, Zavattini, Pederiali) letti da Alberto Branca e musicati da Davide Pariscenti (piano),

Oberdan Galvani (batteria) e Alfredo Zanara (basso elettrico).

GRUPPI DI LETTURA

A cura della Rete Bibliotecaria Cremonese.

CASTELVERDE

QUANDO: Sabato 25 settembre ore 9:30

DOVE: Biblioteca del centro Agorà di Castelverde

Il gruppo di lettura si confronterà sul libro di Sandro Talamazzini “I racconti del fiume”

BONEMERSE

QUANDO: Lunedì 4 ottobre ore 17:00

DOVE: Cascina Farisengo, Bonemerse

Il gruppo di lettura incontra Marco Ghizzoni e si dialogherà sul libro “Gli accordi di Stradivari”.

SAN DANIELE PO

QUANDO: Per tutta la durata della rassegna

DOVE: Biblioteca di San Daniele Po

Bibliografia e vetrina espositiva di libri a tema della rassegna culturale.

MADONNA DELL’ASSUNTA

Una tradizione ormai consolidata, un momento di condivisione del Grande Fiume e della festività

dell’Assunta.

FESTA DELL’ASSUNTA SUL FIUME

QUANDO: Domenica 15 agosto ore 17:00

DOVE: Brancere, località “Sales” – Santa Messa in riva al fiume

Ritrovo alle ore 15:00 presso l’imbarco Canottieri Flora con imbarco alle ore 15:30

sull’imbarcazione “Mattei”, con la quale si seguirà la statua della Madonna fino all’approdo di

Brancere (località Sales), dove alle ore 17:00 si terrà la Santa Messa al campo, con successiva

processione sulla via Alzaia.

• Per informazioni chiamare al 0372-57032

BURATTINI IN CASCINA

Cultura, tradizione e gastronomia lungo il Po. Rassegna di teatro di figura – 7° edizione.

INGRESSO GRATUITO

• Per info e prenotazioni: Massimo Cauzzi 0372-57032

IN BARCA SUL FIUME

QUANDO: Sabato 3 luglio ore 16:00

DOVE: Località Mento, Gerre de’ Caprioli

• Prenotazione obbligatoria

DI LA’ DAL MARE

QUANDO: Mercoledì 7 luglio ore 21:30

DOVE: Cascina Bugatti, Gerre de’ Caprioli

ARLECCHINO E LA DOLCE MARIANNA

QUANDO: Mercoledì 14 luglio ore 21:30

DOVE: Cascina Soldi, San Daniele Po

SISTO, MISERIA E LA SUA CREATURA 2.0

QUANDO: Mercoledì 21 luglio ore 21:30

DOVE: Cascina Rizzi-Villa, Sesto ed Uniti

SISTO, MISERIA E LA SUA CREATURA 2.0

QUANDO: Giovedì 22 luglio ore 21:30

DOVE: Cascina Gerre del Pesce, Stagno Lombardo

© Riproduzione riservata