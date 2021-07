E’ stato pubblicato dalla provincia di Cremona il bando per realizzare il documentario sulla via Postumia dal titolo ‘Il cammino della Postumia’. L’Ente provinciale aveva già stanziato oltre 40mila euro (42.700 euro iva inclusa, ndr) per la realizzazione del film.

In particolare, l’aggiudicatario, oltre a realizzare concretamente il documntario, dovrà produrre anche 100 copie Dvd, anche se viene specificato come la stessa provincia “è propietaria dell’opera e qualsiaisi divulgizione dovrà essece preventivimente autorizzata”. La prestazione di servizio, infine, dovrà concludersi entri il 31 dicembre 2021

Il documentario sarà realizzato riproponendo l’antico tragitto tra Genoava e Aquileia con particolare attenzione all’attraversamento della provincia di Cremona, Mantova e Verona. Il filmato “dovrà dare la possibilità di conoscere questi territori attraverso la sensibilità che solo l’immagine e il cinema può dare utilizzando soprattutto percorsi ciclabili e sentieri sterrati ripercorrendo la via a passo lento, raccogliendo e filmando le eviendze storiche in rapporto con la modernità, coinvolgendo eventuali soggetti per una testimonianza nel documentario che la provincia riterrà più opportuna”.

La Provincia di Cremona ha stipulato un accordo con la Società Padania Acque S.p.A per la compartecipazione della Società al Progetto al fine di sottolineare l’importanza di queste “terre d’Acqua” e la valorizzazione e rispetto di un bene prezioso come l’acqua.

© Riproduzione riservata