E’ stato inaugurato questa sera, domenica 4 luglio, il memoriale Covid al cimitero di Pizzighettone. Non un monumento né una lapide, ma “un segno vivo” per “ricordare quanti non ce l’hanno fatta e ringraziare chi si è speso” per compattere il virus, come ha spiegato il sindaco Luca Moggi.

Proprio Moggi ha tenuto un breve, ma accorato discorso, durante il quale si è anche commosso. Presenti, oltre alle forze dell’ordine, anche rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale, oltre alle associazioni del borgo.

Il sindaco, dopo la preghiera guidata dal parroco don Andrea Bastoni, ha quindi svelato la targa alla base dell’albero piantanto al centro dell’ala nuova del cimitero di Pizzighettone. Alla base della stessa, è stata quindi deposto un mazzo di fiori.

© Riproduzione riservata