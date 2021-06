Domenica 4 luglio alle 20.30, nell’ala nuova del cimitero di Pizzighettone, verrà inaugurato l’elemento commemorativo che l’Amministrazione Comunale ha voluto dedicare alle vittime pizzighettonesi del Covid -19 e a tutti coloro che si sono spesi per soccorrere e aiutare, in qualunque modo, la popolazione.

La pandemia che ha colpito tutto il mondo, e così duramente la Lombardia, “non solo ha mietuto molte vite umane e provato le comunità, ma in tanti casi ha impedito ai familiari degli scomparsi di prendere commiato dai propri cari, o addirittura di celebrarne le esequie, non permettendo di elaborare un lutto che per questo è diventato ancora più doloroso”, come fa sapere attraverso una nota l’Amministrazione del borgo.

L’inaugurazione del memoriale, alla quale parteciperanno i membri della stessa Amministrazione Comunale, oltre alle autorità religiose, militari e alle associazioni di volontariato, costituirà l’occasione per “porgere un saluto collettivo a chi è mancato durante l’epidemia e per rivolgere un ringraziamento pubblico a chi si è prodigato, e in certi casi sacrificato, per la salute della comunità”. L’elemento commemorativo “resterà a perenne memoria di quanto sofferto nel 2020, ma sarà anche un simbolo di speranza e continuazione della vita”.

