Mancava solo l’ufficialità ed ora è arrivata. Riccardo Collodel è un nuovo giocatore della Cremonese. Ad annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Collodel la stessa società grigiorossa attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale. Il giocatore arriva a parametro zero, dopo che il suo contratto con il Novara era scaduto lo scorso 30 giugno.

Nato a Borgomanero (No) il 10 novembre 1998, Collodel è un centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Novara. Dopo le esperienze in Serie D al Fiorenzuola e in C alla Vibonese è tornato al Novara dove nelle ultime due stagioni ha giocato 60 partite andando in gol 5 volte.

“Sono molto contento – ha detto Collodel – di affrontare un campionato importante come quello di Serie B con la maglia grigiorossa e per questo devo ringraziare la società: per la fiducia e l’opportunità. Sono davvero carico di entusiasmo e non vedo l’ora di cominciare”.

