Anche a Cremona vengono ricordati i 20 anni dal G8 di Genova, grazie a una serie di iniziative del Cremona Social Forum (www.facebook.com/cremonasocialforum21) che si svolgeranno nei Giardini Pubblici di Piazza Roma.

“Il Genoa Social Forum – scrivono gli organizzatori – annunciò una profezia di rischi e opportunità destinata a inverarsi negli anni successivi, anticipò i pericoli di una globalizzazione capitalistica selvaggia che ha prodotto i suoi danni terribili nei decenni a seguire, alimentando una vera e propria guerra militare economica sociale permanente dall’alto contro il basso, dei ricchi contro i poveri, dei pochi contro i tanti. E avanzò richieste e proposte ragionevoli e praticabili per salvare il futuro, dalla giustizia sociale a quella ambientale, dai diritti umani alle libertà civili, nel nome dell’Umanità e del Pianeta. Avevamo ragione.

“E invece non fummo ascoltati, fummo colpiti, criminalizzati, brutalizzati. Ma quel movimento resistette alla repressione più brutale, alle provocazioni e alle manipolazioni, alle denigrazioni e alle mistificazioni: seppe confrontarsi e riorganizzarsi, rigenerarsi nel grande Forum Sociale Europeo a Firenze, animò il gigantesco movimento per la pace contro le guerre in medioriente, agì e vinse la battaglia per la difesa dell’acqua pubblica e poi fu l’artefice delle principali campagne per i diritti di cittadinanza e la giustizia tra i popoli degli anni duemila. Quelle persone continuarono il loro impegno civile e sociale nel quotidiano e nella comunità.

“Anche nella nostra provincia, cittadini e gruppi diedero vita per lungo tempo a centinaia di iniziative diffuse dalle quali nacque l’inedita e originale esperienza del Cremona Social Forum, una rete ampia e plurale animata da attivisti e volontari portatori di variegate forme di impegno civile sociale sindacale e politico che collegò e unì decine di organizzazioni popolari di differente ispirazione culturale e religiosa e di diversificata natura e funzione. Un percorso di incontro, confronto e alleanza che vide collaborare in modo continuativo associazionismo cattolico e centri sociali, sindacalismo confederale e volontariato solidale, gruppi culturali e collettivi studenteschi, circoli espressivi e comunità di accoglienza. Così, furono oltre 500 i cremonesi – tanti i giovani e le donne, organizzati e informali – che in quel luglio torrido parteciparono anche alle iniziative e alle mobilitazioni a Genova: prima respirandone la visione e l’umanità, condividendone la spinta di partecipazione e gli obbiettivi di giustizia e pace; poi subendo la violenza indiscriminata di un Potere oligarchico e affaristico che non poteva tollerare quella enorme crescita di un nuovo grande movimento popolare, egualitario nonviolento democratico, deciso a riprendere in mano il proprio destino, cambiare il presente e costruire il futuro”.

GLI APPUNTAMENTI A CREMONA

VENERDI 16 LUGLIO h.21: ‘UN ALTRO MONDO È IN CAMMINO’ CULTURE E PRATICHE DI FUTURO NEL NOME DELL’UMANITÁ E DEL PIANETA

Dialogo Pubblico di Riflessione e Impegno con don Fabio Corazzina, ‘parroco di strada’ a Fiumicello (Bs), promotore di comunitá umane, animatore di azioni solidali e movimenti di pace nella giustizia

AZIONE CIVILE “I GIORNI DI GENOVA” DOCU-READING | parole e visioni di verità e giustizia

Inchiesta di Annalisa Camilli -giornalista e scrittrice, autrice del podcast ‘Limoni’ per Internazionale – Regia di Carlo Bachschmidt – autore teatrale e documentarista, curatore Archivio G8 – Voce Recitante di Michele Lanzi – attore e doppiatore, interprete della Lingua dei segni.

MERCOLEDI 21 LUGLIO h.21 a 20 anni dalla marcia dei 300.000 cittadini del Mondo al Genoa Social Forum, dalla notte del massacro alla Scuola Diaz e delle torture alla Caserma di Bolzaneto “GENOVA PER NOI”

Testimonianze: 20 anni di azioni sociali, Fare Memoria e Costruire Futuro dal Cremona Social Forum ai nuovi movimenti globali, Culture e Pratiche per un Altro Mondo Necessario.

a seguire

PROIEZIONE DEL FILM-REPORTAGE “VOI G8, NOI 6 MILIARDI” UN ALTRO MONDO È POSSIBILE: Il Cinema Italiano al Genoa Social Forum 2001 opera collettiva di 30 registi in presa diretta -a cura di Citto Maselli. Dal 14 al 21 luglio 2001, centinaia di migliaia di persone e 1000 gruppi da tutto il mondo per una settimana di incontri, conferenze, laboratori, performance, assemblee, azioni simboliche, manifestazioni popolari.

