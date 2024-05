Al termine del suo tour nel mondo della giustizia cremonese, il vice ministro Francesco Paolo Sisto è approdato al comitato elettorale di Alessandro Portesani, in piazza Roma, dove ha incontrato i sostenitori di Forza Italia, per fare il punto su quanto appreso durante la giornata. Ma anche per parlare di giustizia più in senso ampio.

Ad aprire i lavori è stato il coordinatore cittadino Luca Ghidini. “Quando si parla di giustizia si toccano argomenti molto delicati” ha detto. “Forza Italia ha una grande tradizione su queste tematiche, e il nostro partito si è sempre battuto per garantire la libertà dei cittadini”. Non è mancato un cenno a quanto sta accadendo in Liguria, con l’inchiesta che vede diversi amministratori della Regione accusati di corruzione e abuso d’ufficio: per Ghidini è sbagliato “fare una lettura della realtà eccessivamente criminogena”.

L’abuso d’ufficio, “per molti amministratori è stato un limite nello svolgimento delle loro funzioni”.

Un tema che ha voluto cavalcare anche lo stesso ministro, che si è scagliato soprattutto contro la narrazione mediatica delle vicende legate alla giustizia. “C’è una parola che amo particolarmente, ed è garantismo. Che è una cosa fortemente costituzionale. Nessuno puo essere considerato colpevole finche non c’è una sentenza definitiva. Lo dice l’articolo 27 della costituzione, ma anche l’Europa. Per questo bisogna interrompere le condanne mediatiche”.

Infine il ministro ha portato un suo ricordo che riguarda la città di Cremona, con cui ha un legame profondo: “Nel 2020 mi chiamarono due registi, chiedendomi di scrivere un brano che fosse colonna sonora di un docufilm che doveva raccontare della pandemia per come è stata vissuta a Cremona”. Fu infatti lo stesso Sisto, all’epoca non ancora ministro, ma avvocato e musicista, a firmare la colonna sonora del videoclip “A viso aperto”, di Ambrogio Crespi.

Laura Bosio

