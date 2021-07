Sorpresa a Piadena Drizzona, anche se in realtà non stupisce che un ragazzo come Alessandro Bastoni abbia scelto l’oratorio di casa per la prima uscita pubblica dopo la splendida cavalcata azzurra che l’ha laureato assieme ai compagni dell’Italia di Mancini Campione d’Europa.

Durante lo spettacolo del Mago Beru organizzato presso l’oratorio piadenese, il difensore classe 1999 ha deciso di apparire – grazie alla formula del suddetto mago – ai ragazzini e ai bambini che stavano assistendo allo spettacolo, con grande gioia per tutti i presenti e per il parroco don Antonio Pezzetti, grande tifoso di calcio (pur essendo milanista, e non interista come Bastoni).

Una serata che ha regalato forti emozioni, con Bastoni che ha salutato tutti i presenti, dispensando sorrisi e autografi. Uno di casa, perché Alessandro è sempre stato un piadenese doc e non ha mai perso il contatto con la sua terra, nonostante la fama e una carriera lanciatissima, che a 22 anni gli ha già regalato uno Scudetto con l’Inter e il titolo europeo con la Nazionale Italiana.

