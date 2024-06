Successo per La Cicloturistica Cremonese, manifestazione ciclistica non competiviva, che quest’anno spegne la sua quarta candelina, e che ha visto la partecipazione di oltre 200 persone. Un appuntamento ormai imperdibile per gli amanti delle due ruote.

“Abbiamo raggiunto un’edizione importante e abbiamo avuto una buona partecipazione” commenta Daniele Bassi coordinatore della manifestazione. La due giorni ha preso il via sabato, ma è entrata nel vivo nella giornata di domenica, quando sono partiti ben 4 diversi tour, per diverse categorie di appassionati: percorsi da 120, 80 e 60 chilometri, con mountain bike, con bici gravel e con bici da strada.

Tutti e quattro i tour sono stati l’occasione per conoscere persone nuove, socializzare, fare movimento, ma anche visitare il territorio, e ammirare alcune cascine storiche. Ma la particolarità di questa edizione è stata la scelta di donare quanto raccolto all’associazione Abio di Cremona.

“Il nostro associato Pier nei prossimi giorni partirà per Capo Nord e ha voluto associare la sua impresa ad Abio. Questo ci ha dato l’opportunità di sostenre a nostra volta questa causa” ha spiegato Bassi.

Soddisfatta anche la presidente Abio, Marina Gerevini, che ha ricevuto l’assegno simbolico donato dalla Cicloturistica: “La nostra attività è sempre in crescita” ha detto. “Le persone che ci conoscono vedono come lavoriamo. Tutti i nostri volontari, circa 35, operano nella pediatria dell’Ospedale, negli ambulatori pediatrici e nella neuropsichiatria infantile. Siamo vicini ai bambini ricoverati e alle loro famiglie”.

Per tutti la conclusione del giro è stato il Camping Parco al Po di Cremona, dove i partecipanti si sono poi radunati per pranzare insieme con cotechino e altri prodotti tipici. lb

© Riproduzione riservata