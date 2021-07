Sono 10 i nuovi casi di Coronavirus in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In regione diminuisce il numero dei ricoverati nelle terapie intensive (-1), ma sale di 3 quello dei ricoverati nei reparti ordinari. A fronte di 11.621 tamponi effettuati, sono 208 i nuovi positivi (1,7%).

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 11.621, totale complessivo: 12.143.485

– i nuovi casi positivi: 208

– in terapia intensiva: 30 (-1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 138 (+3)

– i decessi totale complessivo: 33.810 (+1)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 100 di cui 64 a Milano città;

Bergamo: 1;

Brescia: 9;

Como: 5;

Cremona: 10;

Lecco: 3;

Lodi: 3;

Mantova: 10;

Monza e Brianza: 3;

Pavia: 4;

Sondrio: 0;

Varese: 41.

Sono 2.072 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, ieri erano stati 3.127. Sette le nuove vittime (ieri 3), che portano il numero totale a 127.874 da inizio pandemia. Aumentano ricoveri (1.188, +52) e terapie intensive (162, +6), con sedici nuovi ingressi in rianimazione. Il tasso di positività sale al 2,3% dall’1,9% di ieri, frutto degli 89.089 test effettuati (oltre 76mila in meno di ieri). Altre 651 le persone guarite oggi. In isolamento domiciliare sono 46.175 persone.

© Riproduzione riservata