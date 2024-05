Contattato dalla nostra redazione per ricordare Cesare Fogliazza, Ariedo Braida ha preferito il silenzio per onorare la memoria del suo grande amico. “Cesare era una persona strepitosa, straordinaria e di grande umanità” le sue parole. Troppo forte il dolore per lasciarsi andare a ulteriori dichiarazioni, visto l’enorme legame di amicizia tra i due.

Una sinergia che negli anni ha portato anche a importanti affari di calciomercato, con una corsia preferenziale riservata a Fogliazza nelle trattative con il Milan di cui Braida è stato, per anni, direttore generale e direttore sportivo con enorme successo.

