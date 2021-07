La Regione Lombardia ha aggiornato l’allerta arancione (moderata) per rischio di forti temporali dalle 12 di oggi lunedì 26 luglio sino alle 8 di martedì 27 luglio 2021.

Per la giornata di oggi 26 luglio è prevista instabilità diffusa, associata ad un flusso in quota da Sud-Ovest con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, con fenomeni in formazione e transito da Sud-Ovest a Nord-Est. Dal pomeriggio fenomeni tendenti a diffusi e in spostamento verso Sud-Est, andando così ad interessare anche i restanti settori di Pianura e Appennino. Fenomeni localmente di forte intensità sono possibili ovunque. Segnalati venti in quota dai quadranti meridionali, con raffiche fino a 60 km/h circa.

Nella notte tra oggi 26 e domani 27 luglio, le precipitazioni potranno interessare in particolare i settori di pianura. Per la giornata di domani 27 luglio persistono condizioni di marcata instabilità, con precipitazioni a carattere di rovescio e temporale. Per mercoledì 28 luglio è previsto ancora un flusso instabile da Sud-Ovest con precipitazioni sparse, più probabili nella prima parte della giornata, con tendenza ad un’attenuazione dal pomeriggio.

Il Comune ha già provveduto a mettere in pre allerta Polizia Locale, AEM S.p.A. e Padania Acque S.p.A. in modo che siano pronti in caso di necessità. I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione nei casi in cui le loro abitazioni si trovino in aree facilmente soggette ad allagamenti, nonché ad evitare spostamenti con i propri mezzi se non strettamente necessari. Gli uffici comunali della Protezione Civile terranno monitorato in modo costante l’evolversi della situazione.

