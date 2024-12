In merito alla tanto discussa decisione di A2A di cedere le reti della distribuzione gas nei territori di Brescia, Bergamo, Cremona, Pavia e Lodi ad Ascopiave, l’azienda fa sapere che “Nel richiamare il precedente comunicato effettuato in data 30 luglio 2024 relativo alla concessione ad Ascopiave S.p.A., da parte di A2A S.p.A., di un periodo di negoziazione in esclusiva dei termini e condizioni della cessione di un compendio di asset composta da circa 490 mila pdr in Lombardia, A2A S.p.A. e Ascopiave S.p.A. informano che è stata convenuta un’estensione tecnica di tale periodo di esclusiva dal 15 dicembre al 24 dicembre 2024 compreso, per consentire alle parti di ultimare la negoziazione”.

Ascopiave aveva proposto l’acquisto di circa 490mila punti di distribuzione gas in Lombardia attualmente in mano ad A2A, nelle province di Brescia, Bergamo, Cremona, Pavia e Lodi. Fino ad ora le due parti hanno svolto il negoziato in esclusiva, con l’intenzione di arrivare ad un accordo vincolante entro il 15 dicembre. Ora tale periodo di esclusiva è stato prorogato al 24 dicembre.

La vendita di Ld ad AscoPiave preluderebbe inoltre al trasferimento dei circa 100 dipendenti operativi in provincia di Cremona, con la messa in discussione dei contratti integrativi di 2° livello attualmente in vigore e di altri diritti acquisiti in A2A. Naturalmente la situazione ha creato maretta nel mondo sindacale.

